ПОЛІТИКА

росія втрачає ключового покупця зброї та союзника в Азії – ЗМІ

09 лютого 2026, 10:18
Фото: з вільного доступу
Країна намагається диверсифікувати поставки.

В’єтнам є одним із найбільших і традиційних покупців російської зброї в Азії, але наразі дедалі активніше орієнтується на західних виробників.

Важливим сигналом розвороту стали переговори з Францією про постачання винищувачів Rafale, пишуть аналітики інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Наразі бойова авіація В'єтнаму повністю складається з радянських і російських літаків, і така ж ситуація в інших родах військ. Проте ще у 2022 році Ханой оголосив, що прагне диверсифікувати закупівлі озброєння, щоб зменшити залежність від рф.

Також у Defense Express вказують, що замість закупівлі додаткових російських танків Т-90С країна вирішила модернізувати наявні Т-54 і Т-55 за участю Ізраїлю. Окрім того, В'єтнам замовив у Південної Кореї 155-мм самохідні артилерійські установки K9. Як зазначають аналітики, це свідчить про намір перевести свою армію під натівські стандарти.

Ще у 2016 році США зняли ембарго на постачання озброєнь В'єтнаму і відтоді Ханой купив зброї у Вашингтону на 400 мільйонів доларів.

Аналітики зауважують, що перехід з радянсько-російської техніки на західну потребуватиме масштабної перебудови, зокрема модернізації аеродромів і створення нових запасів озброєння. Проте через дефіцит грошей і велику кількість застарілої техніки цей процес може бути дуже довгим.

"Проте, вже зараз можна сказати, що росія остаточно втратила великий і традиційний ринок збуту своєї зброї, а також важливого союзника у регіоні, і наразі відбувається справді тектонічний зсув на світовому ринку озброєння", — підсумували у Defense Express.

