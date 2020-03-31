У Вінниці волонтери друкують для медиків захисні маски на 3D-принтері
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат», передає УКРІНФОРМ.
"3D-друк vs коронавірус. Ми отримуємо багато повідомлень та відміток у фейсбуці з ідеями, пропозиціями щодо співпраці у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції. Знайте, ми готові спробувати нові ідеї і формати та вже розпочали друк перших захисних масок", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, наразі волонтери очікують від Громадської спілки Центр громадського здоров'я надходження пластику та планують надрукувати близько 60-80 масок, які передадуть у лікарні Вінниці та області.
За словми начальника відділу наукових досліджень Вінницького обласного молодіжного центру «Квадрат» Олега Сидорука, наразі «виробники» масок тестують моделі масок, аби скоротити час їхнього друку та вагу.
До цієї ініціативи долучилися іще близько десяти вінничан, які самостійно шукають матеріали та друкують маски для медиків на домашніх 3D-принтерах.
Нагадаємо, що за межами України від коронавірусу лікуються 30 наших громадян.
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