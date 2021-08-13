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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У WhatsApp з’явилася нова функція

Ця функція поступово стане доступною на пристроях Samsung з операційною системою Android 10 або новіших версіях, перш ніж "найближчими тижнями" вона з’явиться на всіх інших пристроях з Android та iOS
Месенджер WhatsApp дозволив пересилати дані чатів між пристроями із операційної системою Android та iOS.
У WhatsApp з’явилася нова функція Фото: appleinsider.ru
Про це повідомляє GSM Arena.
 
Фото: GSM Arena
 
Першими смартфонами, які дозволятимуть передачу даних із iOS на Android стали Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3.
 
Ця функція поступово стане доступною на пристроях Samsung з операційною системою Android 10 або новіших версіях, перш ніж "найближчими тижнями" вона з’явиться на всіх інших пристроях з Android та iOS.
 
Зазначається, що для самої передачі дані чатів обидва пристрої все ще повинні бути з’єднані між собою за допомогою кабелю USB-C to Lightning.
 
Як повідомляЛОСЯ, 11 серпня південнокорейська компанія Samsung представила два гнучкі смартфони Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3.
 
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13 08 2021 14:57
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