ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИМесенджер WhatsApp дозволив пересилати дані чатів між пристроями із операційної системою Android та iOS.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У WhatsApp з’явилася нова функція
Ця функція поступово стане доступною на пристроях Samsung з операційною системою Android 10 або новіших версіях, перш ніж "найближчими тижнями" вона з’явиться на всіх інших пристроях з Android та iOS
Фото: appleinsider.ru
Про це повідомляє GSM Arena.
Фото: GSM Arena
Першими смартфонами, які дозволятимуть передачу даних із iOS на Android стали Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3.
Ця функція поступово стане доступною на пристроях Samsung з операційною системою Android 10 або новіших версіях, перш ніж "найближчими тижнями" вона з’явиться на всіх інших пристроях з Android та iOS.
Зазначається, що для самої передачі дані чатів обидва пристрої все ще повинні бути з’єднані між собою за допомогою кабелю USB-C to Lightning.
Як повідомляЛОСЯ, 11 серпня південнокорейська компанія Samsung представила два гнучкі смартфони Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3.
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