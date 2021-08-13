У WhatsApp з’явилася нова функція

Ця функція поступово стане доступною на пристроях Samsung з операційною системою Android 10 або новіших версіях, перш ніж "найближчими тижнями" вона з’явиться на всіх інших пристроях з Android та iOS

Месенджер WhatsApp дозволив пересилати дані чатів між пристроями із операційної системою Android та iOS.

Про це повідомляє GSM Arena.

Фото: GSM Arena

Першими смартфонами, які дозволятимуть передачу даних із iOS на Android стали Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3.

Ця функція поступово стане доступною на пристроях Samsung з операційною системою Android 10 або новіших версіях, перш ніж "найближчими тижнями" вона з’явиться на всіх інших пристроях з Android та iOS.

Зазначається, що для самої передачі дані чатів обидва пристрої все ще повинні бути з’єднані між собою за допомогою кабелю USB-C to Lightning.

Як повідомляЛОСЯ, 11 серпня південнокорейська компанія Samsung представила два гнучкі смартфони Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3.