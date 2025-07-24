Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У ЄБРР занепокоєні через законопроєкт про повноваження НАБУ і САП

24 липня 2025, 15:07
У ЄБРР занепокоєні через законопроєкт про повноваження НАБУ і САП
Фото: 24tv.ua
Однак банк і надалі співпрацюватиме із владою України.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який надає фінансову та технічну підтримку Україні для впровадження реформ і економічного зростання, висловив стурбованість у зв’язку з можливим обмеженням незалежності антикорупційних інституцій України, зокрема Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це міжнародна фінансова організація повідомила на Facebook-сторінці. 

"ЄБРР поділяє занепокоєння, висловлене Європейським Союзом, послами країн G7 та іншими міжнародними партнерами щодо останніх подій навколо НАБУ та САП в Україні", - йдеться у пості.

В банку додали, що незалежність антикорупційних органів є ключовою складовою верховенства права.

"Ми продовжуватимемо співпрацювати з українською владою щодо цього питання", - написали в ЄБРР.

Нагадаємо, що днями Верховна Рада підтримала підпорядковування НАБУ та САП генпрокурору.

 

ЄБРРНАБУ

Останні матеріали

Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Політика
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Переклад iPress – 24 липня 2025, 16:07
40 червоних хакерів. Як формувалась кібер-екосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кібер-екосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Політика
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Переклад iPress – 24 липня 2025, 07:40
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Політика
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Переклад iPress – 23 липня 2025, 14:29
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Політика
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 23 липня 2025, 11:52
Досвід, за який сплачено життями.
Технології
Досвід, за який сплачено життями. "Мадяр" розповів, як 4 команди дронів за 15 хвилин можуть знищити будь-яку базу НАТО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2025, 23:57
путін знов потрапляє в категорію
Політика
путін знов потрапляє в категорію "дурних ворогів". Чому він продовжує робити ті самі помилки – Мік Раян
Переклад iPress – 22 липня 2025, 15:54
Цифровий ГУЛАГ путіна. кремль примусово заганяє росіян у новий мобільний застосунок – The Times
Політика
Цифровий ГУЛАГ путіна. кремль примусово заганяє росіян у новий мобільний застосунок – The Times
Переклад iPress – 22 липня 2025, 11:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється