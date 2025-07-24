У ЄБРР занепокоєні через законопроєкт про повноваження НАБУ і САП

Однак банк і надалі співпрацюватиме із владою України.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який надає фінансову та технічну підтримку Україні для впровадження реформ і економічного зростання, висловив стурбованість у зв’язку з можливим обмеженням незалежності антикорупційних інституцій України, зокрема Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це міжнародна фінансова організація повідомила на Facebook-сторінці.

"ЄБРР поділяє занепокоєння, висловлене Європейським Союзом, послами країн G7 та іншими міжнародними партнерами щодо останніх подій навколо НАБУ та САП в Україні", - йдеться у пості.

В банку додали, що незалежність антикорупційних органів є ключовою складовою верховенства права.

"Ми продовжуватимемо співпрацювати з українською владою щодо цього питання", - написали в ЄБРР.

Нагадаємо, що днями Верховна Рада підтримала підпорядковування НАБУ та САП генпрокурору.