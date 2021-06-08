У західних областях України очікується підвищення рівня води в річках - ДСНС У зв'язку з опадами, очікується підвищення рівнів води над рівнями

Рятувальники наголосили, що в місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку з затопленням понижених місць у населених пунктах, у гірських районах існує загроза формування локальних селевих потоків і зсувів ґрунту (рівень небезпеки помаранчевий).

Фото: zakarpattya.net.ua

У найближчі дві доби в західних областях України очікуються підвищення рівнів води річках басейнів Сяну, Дністра, Пруту й Серету, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ДСНС. "У зв'язку з опадами, очікується підвищення рівнів води над рівнями на 8:00 5 серпня: протягом 6 серпня на річках Закарпатської області на 0,3-0,8 м, ріках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) на 0,3-1,3 м; 6 і 7 серпня річках басейнів Пруту й Серету та лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька обл.) на 0,2-1,0 м, без негативних наслідків", - повідомили у відомстві у п'ятницю вранці з посиланням на Укргідрометцентр. Рятувальники наголосили, що в місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку з затопленням понижених місць у населених пунктах, у гірських районах існує загроза формування локальних селевих потоків і зсувів ґрунту (рівень небезпеки помаранчевий). Нагадаємо, що Одесу після зливи накрили масштабні паводки

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