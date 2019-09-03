У Закарпатській області 15 березня оголошено вихідним
Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль оголосив 15 березня вихідним днем у регіоні, повідомляє "Лівий берег".
"15 березня 1939 сойм Карпатської України проголосив державну незалежність і прийняв конституцію, у якій визначив державною мовою українську, державним прапором - синьо-жовтий прапор, гербом - зображення ведмедя з синьо-жовтими смугами і тризубом, а гімном - "Ще не вмерла Україна" . Це одна з найвизначніших дат в історії Закарпаття, тому й зараз цей день заслуговує на те, щоб бути вихідним", - йдеться на сайті Москаля.
Цього дня очікується приїзд до Ужгорода перших осіб держави.
Вихідний відпрацьовуватимуть у суботу, 6 квітня.
Карпатська Україна зі столицею в Хусті як незалежна держава проіснувала всього один день у середині березня 1939 року. Її гімном була "Ще не вмерла Україна", а прапором - синьо-жовтий стяг. Президентом став Августин Волошин.
Карпатська Україна була автономною областю у складі Чехословаччини наприкінці 1938 року. Незалежність вона оголосила після угорського вторгнення. Республіка була розгромлена через день і остаточно припинила існування влітку 1939 року.
У травні 2015 року президент Петро Порошенко заявив, що для українців "перші постріли тоді ще майбутньої світової війни прозвучали в березні 1939 року на Закарпатті", коли Угорщина напала на Карпатську Україну.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"