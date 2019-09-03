У Закарпатській області 15 березня оголошено вихідним

"15 березня 1939 сойм Карпатської України проголосив державну незалежність і прийняв конституцію, у якій визначив державною мовою українську, державним прапором - синьо-жовтий прапор, гербом - зображення ведмедя з синьо-жовтими смугами і тризубом, а гімном - "Ще не вмерла Україна"

Цього дня відзначається 80-та річниця проголошення незалежності Карпатської України.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль оголосив 15 березня вихідним днем у регіоні, повідомляє "Лівий берег".

"15 березня 1939 сойм Карпатської України проголосив державну незалежність і прийняв конституцію, у якій визначив державною мовою українську, державним прапором - синьо-жовтий прапор, гербом - зображення ведмедя з синьо-жовтими смугами і тризубом, а гімном - "Ще не вмерла Україна" . Це одна з найвизначніших дат в історії Закарпаття, тому й зараз цей день заслуговує на те, щоб бути вихідним", - йдеться на сайті Москаля.

Цього дня очікується приїзд до Ужгорода перших осіб держави.

Вихідний відпрацьовуватимуть у суботу, 6 квітня.

Карпатська Україна зі столицею в Хусті як незалежна держава проіснувала всього один день у середині березня 1939 року. Її гімном була "Ще не вмерла Україна", а прапором - синьо-жовтий стяг. Президентом став Августин Волошин.

Карпатська Україна була автономною областю у складі Чехословаччини наприкінці 1938 року. Незалежність вона оголосила після угорського вторгнення. Республіка була розгромлена через день і остаточно припинила існування влітку 1939 року.

У травні 2015 року президент Петро Порошенко заявив, що для українців "перші постріли тоді ще майбутньої світової війни прозвучали в березні 1939 року на Закарпатті", коли Угорщина напала на Карпатську Україну.