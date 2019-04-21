У Зеленського мають намір законодавчо визначити, як називати бойовиків
"Я думаю, було б правильно, щоб такі дефініції були визначені на законодавчому рівні. На жаль, коли на сайті чинного глави держави ми бачимо формулювання "повстанці", щонайменше у трьох випадках, то, напевно, це має право на існування, але особисто я вважаю інакше. Я все-таки вважаю, що це бойовики, які воюють за так звані "ЛНР" і "ДНР", - сказав Разумков у неділю на брифінгу в штабі Зеленського, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Коментуючи слова Зеленського на дебатах 19 квітня, коли він зачитував питання чинному президенту Петру Порошенко від громадян України, Разумков зазначив: "Ми не займаємося цензуруванням ні журналістів, ні наших співгромадян і того, як вони пишуть питання до кандидатів у президенти. Як було написано ("повстанці ДНР і ЛНР" - ІФ), так і було озвучено".
Нагадаємо, під час неофіційних дебатів на столичному стадіоні "Олімпійський" Володимир Зеленський поставив Петру Порошенку серію питань, серед яких було таке: чи правда, що в пайках "повстанців ДНР і ЛНР" є цукерки "Рошен"?
Згодом в ефірі "Суспільного" Порошенко поскаржився, що "дебати" на стадіоні "Олімпійський" мали "жахливу частину", коли Зеленський назвав бойовиків ОРДЛО "повстанцями".
Водночас, у 2015 році Президент Петро Порошенко сам називав бойовиків на Донбасі повстанцями.
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