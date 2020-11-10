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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Зеленського розповіли деталі візиту президента Польщі в Україну

Сторони торкнуться теми розвитку інфраструктури
Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що під час візиту президента Польщі Анджея Дуди в Україну значний акцент буде зроблений на економічну співпрацю двох країн.
У Зеленського розповіли деталі візиту президента Польщі в Україну Анджей Дуда. Фото: radiopik.pl

"Президент Польщі відвідає не тільки Київ, а разом з президентом Зеленським відвідає Одесу, де буде проведено окреме бізнес-захід, який буде спрямовано на інфраструктурну тематику. Буде підписано кілька угод, зокрема, щодо нашої морської інфраструктури", - сказав Жовква в інтерв'ю, повідомляє "РБК-Україна".

Він додав, що тематика українсько-польських відносин розширюється на сферу економіки.

"Говоримо не тільки про політику, про історичне минуле, про що, безумовно, піде мова під час візиту, а й про наших економічних відносинах. Адже за товарообігом Польща один з наших найбільших партнерів у Європі", - зазначив він.

 Дуда буде в Україні з 11 по 13 жовтня. Серед іншого, під час візиту відбудуться переговори з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Раніше президенти країн провели телефонну розмову. Зеленський заявив, що другий візит Дуди в Україну є черговим доказом дружніх і теплих стосунків між Україною і Польщею.

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11 10 2020 14:45
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