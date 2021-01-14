У Зеленського заявили, що січневий карантин не вплине на курс гривні

За прогнозами Мінекономіки, у 2021 році курс гривні може становити 28,6 грн/дол

Радник президента з питань економіки Олег Устенко заявив, що посилений карантин з 8 до 24 січня суттєво не вплине на курс гривні до долара, оскільки багато підприємств продовжують працювати, а кон’юнктура на зовнішніх ринках сприяє притоку валюти в країну.

Про це повідомляє Офіс президента, зазначає "Економічна правда".

"Обмежувальні заходи в основному стосуються діяльності у сфері послуг, але промислові та аграрні підприємства продовжують працювати. Також працює банківська система. Тому карантин не здійснить суттєвого впливу на курс валют в Україні", - сказав Устенко.

Він нагадав, що, за прогнозами Мінекономіки, у 2021 році курс гривні може становити 28,6 грн/дол.

"А експерти очікують, що курс гривні в поточному році коливатиметься в межах 27-29,5 грн/дол", - додали в ОП.

За словами Устенка, на курс валюти в Україні впливає низка чинників.

"По-перше, це стан зовнішніх ринків, який зараз активно поліпшується. Зокрема, зростають ціни на ті групи товарів, які експортує Україна: метали й сільськогосподарська продукція. Це означає, що українські експортери почнуть завозити в країну більше валютної виручки. А додаткова пропозиція валюти на ринку створюватиме тиск на іноземні валюти та сприятиме зміцненню гривні.

По-друге, за словами Устенка, приплив валюти в Україну збільшується завдяки кредитному ресурсу", - йдеться у повідомленні.

"Це можна простежити по зростанню міжнародних резервів України, які зараз найбільші за останні 10 років", - сказав радник Зеленського.

Він додав, що вже у новому році Міністерство фінансів залучило на двох аукціонах з розміщення ОВДП понад 17 млрд грн. Частина з них була номінована у валюті.

"Це означає, що частина покупців для придбання ОВДП заводили в країну валюту і конвертували її у гривню.

Таким чином, за словами Олега Устенка, створюються підстави для зміцнення національної валюти", - резюмували в ОП.

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