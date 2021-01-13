Інфляція за 2020 рік становила 5% - Мінекономіки

Мотивація споживача щодо утримання від непершочергових витрат стримувало зростання цін на більшість товарів і послуг або, навіть, навпаки, посилило дефляційний тренд

Показник споживчої інфляції за 2020 рік становив 5%, що повністю відповідає інфляційним цілям НБУ.

Як передає "Укрінформ", про це йдеться в огляді інфляції у 2020 році, який оприлюднила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що головними умовами формування внутрішніх цін упродовж 2020 року були: відносно обмежений попит внаслідок вимушених заходів щодо запобігання активному розповсюдженню пандемії COVID-19; підтримка державою економіки в умовах, що склалися; поступова девальвація гривні; динаміка світових цін, яка формувалася внаслідок деструктивних процесів в світовій економіці, також пов’язаних із заходами стримування розповсюдження захворювання.

У міністерстві констатують, що за складних умов на фоні карантинних заходів формування споживчих цін залежало від зміни пріоритетів в споживанні та, відповідно, підлаштування до цих змін торгових агентів. Так, більшими темпами зростали як обсяги роздрібної торгівлі, так і споживчі ціни, передусім, на товари першої необхідності.

Та навпаки, мотивація споживача щодо утримання від непершочергових витрат стримувало зростання цін на більшість товарів і послуг або, навіть, навпаки, посилило дефляційний тренд. Зокрема, на одяг і взуття за підсумком 2020 року ціни знизились на 7,3% порівняно зі зниженням на 2,3% у 2019 році.

Серед товарів, ціни на які зростали на фоні збереження постійного попиту, у міністерстві відзначили в першу чергу продукти харчування: за підсумком 2020 року ціни на них зросли на 5,2% порівняно зі зростанням на 4,9% у 2019 році. Також відбулося подорожчання на 7,7% послуг у сфері охорони здоров’я, порівняно з 3,8% у 2019 році.

У Мінекономіки наголошують, що на даному фоні підтримкою платоспроможного попиту населення в умовах карантину виступало подальше підвищення заробітної плати та реалізація заходів уряду, спрямованих на пом'якшення наслідків пандемії та втрат бізнесу (зокрема, реалізація Держпрограми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, "Доступні кредити 5-7-9%", виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 50% середньої заробітної плати під час протидії COVID-19).

У міністерстві звернули увагу, що НБУ реалізовував стимулюючу монетарну політику, яка мала характер стримування інфляції.

"Це стосується як темпів зростання грошової пропозиції (за оперативними даними Національного банку на 28,7% упродовж 2020 року) за збереження облікової ставки на рівні 6% річних, так і чинника знецінення гривні (середньомісячний обмінний курс гривні до долара США девальвував на 19,3% до 28,17 грн/дол. у грудні 2020 року), яка з певним лагом продовжує позначатися на цінах, особливо у частині імпортної складової. Хоча у підсумку такий вплив мінімізовано зміною споживчих пріоритетів населення", - зазначили у Мінекономіки.

Також, за словами фахівців відомства, у 2020 році, на відміну від 2019 року, найбільш відчутним для внутрішнього ринку було постійне зростання цін на енергоносії на світовому ринку. Це позначилося на формуванні тарифів на комунальні послуги.

У міністерстві очікують, що у І кварталі 2021 року характер впливу основних чинників суттєво не зміниться. Поєднання монетарного і (певним чином) адміністративного чинників та високої собівартості виробництва під впливом сезонності на продовольчому ринку й далі стимулюватиме зростання цін внутрішнього ринку. А також посилення такого чинника, як утримання від значних витрат на фоні пандемії COVID-19 (особливо на фоні запровадження локдауну в січні та продовження карантину до кінця лютого), навпаки, частково компенсуватиме дію інфляційних чинників. Передбачувана і стримана динаміка обмінного курсу гривні загалом не спотворюватиме ціноутворення на споживчому ринку.

Споживчі ціни у грудні 2020 року проти листопада 2020 року збільшилися на 0,9%; проти грудня 2019 року вони зросли на 5,0%. Загалом за 2020 рік ціни на споживчому ринку зросли на 2,7% у порівнянні із 2019 роком.

Серед споживчих товарів та послуг у грудні 2020 року порівняно із груднем 2019 року найбільше подорожчали природний газ (на 56,3%), цукор (на 47,7%) та яйця (на 30,0%). Максимально подешевшали з грудня 2019 року по грудень 2020 року овочі (на 12,1%), паливо і мастила (на 10,5%) та взуття (на 7,5%).

Нагадаємо, що у вересні НБУ прогнозував прискорення інфляції до кінця року