У зоопарку Белфаста шимпанзе втекли з вольєра за допомогою зламаної гілки
Сильній вітер зламав гілки з дерев, які ростуть поруч із вольєром шимпанзе. Тварини взяли одну з них і використали як підставку, аби перелізти за огорожу вольєра. Відвідувачі зоопарку зняли на відео момент втечі, повідомляє The Guardian.
За словами власника зоопарку Еліна Кернса, шимпанзе розумні тварини і вони знають, що не повинні перебувати за межами своєї території. Тільки один примат відійшов від вольєра, але працівники швидко повернули його назад.
Одна з відвідувачок Даніель Монаган, яка була в той час у зоопарку з двома дітьми, своїм партнером і його племінницями, заявила, що її дуже занепокоїла втеча тварин.
"Я окаменіла. Маючи дітей, я намагалася не показувати страху, але я думала: що станеться, якщо тварина нападе на нас або намагатиметься відібрати дітей?", - сказала вона.
Нагадаємо, що з вольєра зоопарку Нового Орлеану втік ягуар. Він встиг загризти шість тварин та ще трьох поранити.
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