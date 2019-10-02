У зоопарку Белфаста шимпанзе втекли з вольєра за допомогою зламаної гілки

Тільки один примат відійшов від вольєра, але працівники швидко повернули його назад

У Белфасті (Північна Ірландія) шимпанзе втекли з вольєра зоопарку за допомогою зламаної гілки, яка впала через штормову погоду.

Сильній вітер зламав гілки з дерев, які ростуть поруч із вольєром шимпанзе. Тварини взяли одну з них і використали як підставку, аби перелізти за огорожу вольєра. Відвідувачі зоопарку зняли на відео момент втечі, повідомляє The Guardian.

За словами власника зоопарку Еліна Кернса, шимпанзе розумні тварини і вони знають, що не повинні перебувати за межами своєї території. Тільки один примат відійшов від вольєра, але працівники швидко повернули його назад.

Одна з відвідувачок Даніель Монаган, яка була в той час у зоопарку з двома дітьми, своїм партнером і його племінницями, заявила, що її дуже занепокоїла втеча тварин.

"Я окаменіла. Маючи дітей, я намагалася не показувати страху, але я думала: що станеться, якщо тварина нападе на нас або намагатиметься відібрати дітей?", - сказала вона.

Нагадаємо, що з вольєра зоопарку Нового Орлеану втік ягуар. Він встиг загризти шість тварин та ще трьох поранити.