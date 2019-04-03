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Учасники 24-ї української антарктичної експедиції завершили тренування

Насамперед учасники вивчали, як влаштована та працює станція – від організації харчування до гасіння пожеж
Сьогодні учасники майбутньої 24-ї української антарктичної експедиції завершили тренувальні збори, і тепер мають близько місяця для підготовки до роботи на станції "Академік Вернадський".
Учасники 24-ї української антарктичної експедиції завершили тренування Фото:прес-служба Міністерства освіти та науки України

Щоб створити наближені умови, збори провели на базі Низькочастостної обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН в с. Мартова на Харківщині. Саме ця обсерваторія вимірює в наших широтах ті ж параметри атмосфери та ближнього космосу, які досліджують на "Вернадському", повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Насамперед учасники вивчали, як влаштована та працює станція – від організації харчування до гасіння пожеж. Учасники попередніх експедицій також розібрали з менш досвідченими колегами проблемні питання, що виникали раніше під час зимівок.

Протягом зборів за командою уважно спостерігали психологи. Це необхідно, адже скоро учасникам доведеться залишитись в ізоляції на цілий рік, підкреслюється у повідомленні. Спеціалісти мають виявити можливі "слабкі ланки" та вчасно дати поради, як уникнути напруги в замкненому колективі.

Тепер зимувальники 24-ї української антарктичної експедиції мають близько місяця, щоб підготуватися до поїздки.

Нагадаємо, що 13 листопада, група українських вчених вперше після 17-річної перерви відправляється в дослідницьку експедицію по вивченню стану Південного океану.

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04 03 2019 23:34
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