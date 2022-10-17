CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗірки культового K-pop гурту BTS повним складом пройдуть службу в південнокорейській армії. У цій країні всі працездатні чоловіки мають пройти військову службу щонайменше 18 місяців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Учасники одного з найпопулярніших гуртів світу BTS усім складом пройдуть військову службу
Фото: з вільного доступу
Про це пише Reuters з посиланням на заяву агентства гурту.
Останніми роками військовий призов учасників гурту привернув загальнонаціональну увагу, і громадськість розділилася у позиції, чи варто звільнити K-pop гурт від обовʼязкової служби.
Найстарший учасник BTS Джін першим піде в армію, оскільки у 2023 році йому виповниться 30 років.
"Джін відкличе своє прохання про відстрочку призову на строкову військову службу наприкінці цього місяця та дотримуватиметься процедур призову, яких вимагає Військова кадрова адміністрація", — зазначило агентство.
"Усі інші члени також проходитимуть обовʼязкову військову службу, коли для цього настане час", — додали вони.
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17 10 2022 14:59 МЕДІА
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