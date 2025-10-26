Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Хорватії відновили обов’язкову військову службу

26 жовтня 2025, 10:21
У Хорватії відновили обов’язкову військову службу
Фото: з вільного доступу
За неї платитимуть 1100 євро щомісяця.
Парламент Хорватії проголосував за відновлення обов’язкової базової військової підготовки, яка триватиме два місяці. Очікується, що перші призовники прибудуть до казарм на початку 2026 року.
 
Про це повідомляє HRT.
 
За відновлення обов’язкової військової служби проголосували 84 депутати, тоді як 30 утрималися, а 11 виступили проти.
 
Передбачається, що призов розпочнеться до кінця року. З грудня всіх 18-річних юнаків поставлять на військовий облік, а після досягнення ними 19 років їх направлять на військові збори. Перед початком навчань вони пройдуть медичний огляд, який визначить, чи придатні вони для вишколу.
 
Призовників віком від 19 до 30 років можуть направити на навчання у виняткових випадках, визначених законодавством. Жінки також не підпадатимуть під військовий обов’язок, хоча зможуть пройти підготовку за власним бажанням.
 
Крім того, передбачена цивільна служба для тих, хто відмовиться від військового вишколу за своїми переконаннями.
 
Загалом щороку в Хорватії планують призивати близько 4000 новобранців. На це піде близько 23,7 мільйона євро. Окрім технічних та тактичних знань, призовники вивчатимуть ключові військові операції війни за незалежність, яка тривала з 1991 року по 1995 рік.
 
Призовники також отримуватимуть щомісячну зарплату, яка становитиме близько 1100 євро після вирахування податків. Ті юнаки, які працюють, отримають за час служби компенсацію в розмірі своєї зарплати. Однак точний розмір зарплати або компенсації залежатиме від податкових пільг та ставки податку на прибуток за місцем проживання.
 
Також призовникам оплачуватимуть транспортні витрати та відпустки, а ще вони отримають перевагу у вигляді працевлаштування в державні органи та органи місцевого та регіонального самоврядування.
 
Обов’язкову військову службу в Хорватії скасували у 2008 році. На той час підготовка тривала пів року.
