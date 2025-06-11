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На саміт до Одеси прибули лідери Греції, Хорватії та Чорногорії

11 червня 2025, 17:13
На саміт до Одеси прибули лідери Греції, Хорватії та Чорногорії
Фото: dilovamova.com
Також на захід має прибути президент Румунії Вучич.

Сьогодні, 11 червня, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр Хорватії Андрей Пленкович та президент Чорногорії Яков Мілатович прибули в Одесу на саміті "Україна-Південно-Східна Європа".

Про це стало відомо з анонсів на офіційних сайтах трьох держав. 

На сайті уряду Греції написано, що Міцотакіс вирушить до Одеси, де візьме участь у 4-му саміті "Україна-Південно-Східна Європа", що пройде в середу.  

Також пресслужба уряду Хорватії оголосила, що Пленкович прибув в Україну на саміт, проте не уточнила місця його проведення.

У заяві додали, що це четвертий приїзд хорватського прем’єра в Україну за час повномасштабної війни, і за цей час Хорватія надала Україні різну допомогу приблизно на 315 млн євро, а також надала тимчасовий захист 30 тисячам українців.

На сайті президента Чорногорії повідомили, що Мілатович запрошений на саміт і він проходитиме в Одесі. Там також згадали, що там мають бути присутні президентка Молдови Мая Санду та прем’єр Болгарії Росен Желязков.

Ми також писали, що президент Сербії відвідає Україну вперше за час повномасштабної війни.

 

ГреціяЧорногоріяОдесаХорватія

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