На саміт до Одеси прибули лідери Греції, Хорватії та Чорногорії
Сьогодні, 11 червня, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр Хорватії Андрей Пленкович та президент Чорногорії Яков Мілатович прибули в Одесу на саміті "Україна-Південно-Східна Європа".
Про це стало відомо з анонсів на офіційних сайтах трьох держав.
На сайті уряду Греції написано, що Міцотакіс вирушить до Одеси, де візьме участь у 4-му саміті "Україна-Південно-Східна Європа", що пройде в середу.
Також пресслужба уряду Хорватії оголосила, що Пленкович прибув в Україну на саміт, проте не уточнила місця його проведення.
У заяві додали, що це четвертий приїзд хорватського прем’єра в Україну за час повномасштабної війни, і за цей час Хорватія надала Україні різну допомогу приблизно на 315 млн євро, а також надала тимчасовий захист 30 тисячам українців.
На сайті президента Чорногорії повідомили, що Мілатович запрошений на саміт і він проходитиме в Одесі. Там також згадали, що там мають бути присутні президентка Молдови Мая Санду та прем’єр Болгарії Росен Желязков.
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