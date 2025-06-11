Також на захід має прибути президент Румунії Вучич.

Сьогодні, 11 червня, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр Хорватії Андрей Пленкович та президент Чорногорії Яков Мілатович прибули в Одесу на саміті "Україна-Південно-Східна Європа".

Про це стало відомо з анонсів на офіційних сайтах трьох держав.

На сайті уряду Греції написано, що Міцотакіс вирушить до Одеси, де візьме участь у 4-му саміті "Україна-Південно-Східна Європа", що пройде в середу.

Також пресслужба уряду Хорватії оголосила, що Пленкович прибув в Україну на саміт, проте не уточнила місця його проведення.

У заяві додали, що це четвертий приїзд хорватського прем’єра в Україну за час повномасштабної війни, і за цей час Хорватія надала Україні різну допомогу приблизно на 315 млн євро, а також надала тимчасовий захист 30 тисячам українців.

На сайті президента Чорногорії повідомили, що Мілатович запрошений на саміт і він проходитиме в Одесі. Там також згадали, що там мають бути присутні президентка Молдови Мая Санду та прем’єр Болгарії Росен Желязков.

Ми також писали, що президент Сербії відвідає Україну вперше за час повномасштабної війни.