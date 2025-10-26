Міністр оборони Хорватії прибув до Києва

Міністри оборони обговорять підтримку оборонпрому України.

Віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Хорватії Іван Анушич прибув до Києва з дводенним офіційним візитом. Метою візиту є обговорення подальшої допомоги Україні, зокрема підтримки української оборонної промисловості.

Про це повідомляє Міноборони Хорватії.

Іван Анушич прибув до столиці України вранці у неділю. Головна зустріч запланована на понеділок, 27 жовтня, коли він зустрінеться з Міністром оборони України Денисом Шмигалем.

Глави оборонних відомств обговорять продовження допомоги Хорватії українському народу, підтримку української оборонної промисловості та проєкти та співпрацю між хорватськими та українськими оборонними компаніями.