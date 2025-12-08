ЄС тимчасово звільнив п'ять країн від прийому мігрантів

Польща, Австрія, Хорватія, Чехія та Естонія отримали право не приймати мігрантів у межах пулу солідарності через великий міграційний тиск.

Європейський Союз тимчасово звільнив Польщу від обов'язку приймати мігрантів.

Про це повідомляє PolskieRadio.

Рішення стосується також Австрії, Хорватії, Чехії та Естонії, які подали прохання про звільнення від участі у так званому пулі солідарності.

У випадку Польщі посадовці ЄС посилалися на високі витрати на захист її східного кордону з білоруссю, а також на прийняття країною великої кількості біженців з України через війну.

За правилами Євросоюзу, держави-члени повинні або приймати мігрантів із країн, що стикаються з великим напливом, або сплачувати 20 000 євро за кожну особу, яку вони не приймають.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський привітав рішення: "Ми отримали те, що обіцяли. Ми заявили, що не прийматимемо біженців за цим механізмом і не платитимемо компенсації, тож сьогодні хороший день".

Він також додав, що домовленість визнає Польщу країною, яка зазнає міграційного тиску через підтримку України, і очікує, що вона залишатиметься чинною протягом багатьох років.