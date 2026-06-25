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У Німеччині фіксують зростання інтересу до військової служби – Die Welt

25 червня 2026, 10:16
У Німеччині фіксують зростання інтересу до військової служби – Die Welt
Фото: з вільного доступу
Кількість нових призначень у німецькій армії також зросла на 13% і наразі становить близько 11 тис. людей.

Від початку року Бундесвер отримав близько 38,5 тис. заявок на службу, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Die Welt.

Кількість нових призначень у німецькій армії також зросла на 13% і наразі становить близько 11 тис. людей. На оновлений формат служби за призовом терміном до двох років уже затверджено близько 10 тис. кандидатів на наступний рік.

Позитивну динаміку демонструє і нова система військового обліку, у межах якої повнолітнім хлопцям розсилають цифрові анкети. Понад 96% одержувачів відповіли на запит вчасно, при цьому кожен п'ятий опитаний висловив готовність служити в лавах збройних сил. До решти 4% громадян, які проігнорували анкетування, планують застосувати адміністративні штрафи.

Нагадаємо, Німеччина вже понад рік реформує систему комплектування Бундесверу через нові оборонні вимоги НАТО та зростання загрози з боку росії. Навесні 2025 року Берлін представив добровільну модель військової служби, за якою всі 18-річні юнаки мають заповнювати анкету для оцінки придатності, а в перспективі чисельність війська планують суттєво збільшити.

Німеччинавійськова служба

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