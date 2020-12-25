Учені виявили ген, що подвоює ризик важкого перебігу COVID-19
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", їхня робота оприлюднена на сервері bioRxiv.
"Тут ми показуємо, що 2-8% людей в Євразії несуть варіантну промоторну область гена DPP4, успадкованого від неандертальців. Цей ген кодує фермент, який слугує рецептором коронавірусу MERS-CoV (що викликає близькосхідний респіраторний синдром - ІФ) і на сьогодні не рахується рецептором SARS-CoV-2. Однак, неандерталський варіант DPP4 подвоює ризик важкого захворювання на COVID-19", - заявляють дослідники.
DPP4 - це фермент, що руйнує низку біологічно активних пептидів, він бере участь у декількох фізіологічних системах, включаючи регуляцію метаболізму глюкози. При цьому, зазначають дослідники, інгібітори DPP4 використовуються для лікування діабету і, як передбачається, впливають на тяжкість захворювання на COVID-19.
У вересні Паабо і Зеберг виявили неандертальський кластер гаплотип (кластер) із шести генів у третій хромосомі, який пов'язаний із вищим ризиком дихальної недостатності у пацієнтів, інфікованих коронавірусом, і, навпаки, захисні області на хромосомах 9 і 12, також успадковані від неандертальців.
За даними дослідників, неандертальський гаплотип виявлений приблизно у 16% жителів Європи і половини населення Південної Азії. У жителів Африки та Східної Азії цих генів немає.
За даними дослідників, поширеність визначеної неандертальської групи генів особливо висока серед жителів Бангладеш, де носіями цього гаплотипу є майже 63% жителів.
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