Учені виявили ген, що подвоює ризик важкого перебігу COVID-19

Дослідники Сванте Паабо із Інституту еволюційної антропології товариства Макса Планка (Німеччина) і Хуго Зеберг із Каролінського інституту (Швеція) виявили ще один генетичний фактор, пов'язаний зі спадщиною неандертальців, який впливає на тяжкість захворювання на COVID-19.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", їхня робота оприлюднена на сервері bioRxiv.

"Тут ми показуємо, що 2-8% людей в Євразії несуть варіантну промоторну область гена DPP4, успадкованого від неандертальців. Цей ген кодує фермент, який слугує рецептором коронавірусу MERS-CoV (що викликає близькосхідний респіраторний синдром - ІФ) і на сьогодні не рахується рецептором SARS-CoV-2. Однак, неандерталський варіант DPP4 подвоює ризик важкого захворювання на COVID-19", - заявляють дослідники.

DPP4 - це фермент, що руйнує низку біологічно активних пептидів, він бере участь у декількох фізіологічних системах, включаючи регуляцію метаболізму глюкози. При цьому, зазначають дослідники, інгібітори DPP4 використовуються для лікування діабету і, як передбачається, впливають на тяжкість захворювання на COVID-19.

У вересні Паабо і Зеберг виявили неандертальський кластер гаплотип (кластер) із шести генів у третій хромосомі, який пов'язаний із вищим ризиком дихальної недостатності у пацієнтів, інфікованих коронавірусом, і, навпаки, захисні області на хромосомах 9 і 12, також успадковані від неандертальців.

За даними дослідників, неандертальський гаплотип виявлений приблизно у 16% жителів Європи і половини населення Південної Азії. У жителів Африки та Східної Азії цих генів немає.

За даними дослідників, поширеність визначеної неандертальської групи генів особливо висока серед жителів Бангладеш, де носіями цього гаплотипу є майже 63% жителів.

Читайте також:Нобелівську премію з хімії присудили за "перепис коду життя"