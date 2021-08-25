Україна достроково вийшла у чвертьфінал жіночого ЧЄ з волейболу

Українські волейболістки вже не опустяться нижче четвертого місця в групі.

Триває жіночий чемпіонат Європи з волейболу. В п’ятому турі збірна України зіграє проти Румунії, вже отримавши путівку в плей-офф, передає "Укрінформ".

Збірна України виступає в групі D в румунському місті Клуж-Напока. В п’ятому турі наші волейболістки зіграють проти Румунії, яка напередодні програла Фінляндії (1:3) і втратила шанси пробитися в плей-офф.

Україна посідає в групі третє місце – 6 очок, рахунок партій 6:7 і вже не опуститься нижче четвертої позиції. На перших двох місцях Нідерланди і Туреччина, які також забезпечили собі вихід в плей-офф.

Нагадаємо, що українські волейболістки здобули першу перемогу на чемпіонаті Європи