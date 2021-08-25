СПОРТ НОВИНИУкраїнські волейболістки вже не опустяться нижче четвертого місця в групі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна достроково вийшла у чвертьфінал жіночого ЧЄ з волейболу
Збірна України виступає в групі D в румунському місті Клуж-Напока
Фото: CEV
Триває жіночий чемпіонат Європи з волейболу. В п’ятому турі збірна України зіграє проти Румунії, вже отримавши путівку в плей-офф, передає "Укрінформ".
Збірна України виступає в групі D в румунському місті Клуж-Напока. В п’ятому турі наші волейболістки зіграють проти Румунії, яка напередодні програла Фінляндії (1:3) і втратила шанси пробитися в плей-офф.
Україна посідає в групі третє місце – 6 очок, рахунок партій 6:7 і вже не опуститься нижче четвертої позиції. На перших двох місцях Нідерланди і Туреччина, які також забезпечили собі вихід в плей-офф.
Нагадаємо, що українські волейболістки здобули першу перемогу на чемпіонаті Європи
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 08 2021 12:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Гравці зворушливо подякували Андрію Шевченку за спільну роботу в збірній
- ФОТО Україна провела національну паралімпійську збірну до Токіо
- ФОТО Українці розпочали змагання на Олімпіаді у Токіо: першими стартували лучники
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
No articles