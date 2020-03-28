Україна імпортувала 148 ШВЛ за 3 місяці 2020 року - митниця При цьому минулого року в країну їх імпортували 269 шт., в 2018-му - 203 шт., в 2017 - 215 шт.

"За три місяці 2020 року в Україну завезли 148 апаратів штучної вентиляції легенів: у січні - 18 штук, у лютому - 97 шт., у березні (станом на 27 березня) - 33 шт.", - повідомила митниця в Телеграм-каналі в суботу.

Фото: з вільних джерел

Україна імпортувала 148 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) за січень-березень 2020 року, повідомила Державна митна служба, зазначає "Інтерфакс-Україна". "За три місяці 2020 року в Україну завезли 148 апаратів штучної вентиляції легенів: у січні - 18 штук, у лютому - 97 шт., у березні (станом на 27 березня) - 33 шт.", - повідомила митниця в Телеграм-каналі в суботу. При цьому минулого року в країну їх імпортували 269 шт., в 2018-му - 203 шт., в 2017 - 215 шт. Читайте також: Джонсон просить Rolls Royce виробляти апарати штучної вентиляції легень

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію