ЗДОРОВ'Я НОВИНИ"За три місяці 2020 року в Україну завезли 148 апаратів штучної вентиляції легенів: у січні - 18 штук, у лютому - 97 шт., у березні (станом на 27 березня) - 33 шт.", - повідомила митниця в Телеграм-каналі в суботу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна імпортувала 148 ШВЛ за 3 місяці 2020 року - митниця
При цьому минулого року в країну їх імпортували 269 шт., в 2018-му - 203 шт., в 2017 - 215 шт.
Фото: з вільних джерел
Україна імпортувала 148 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) за січень-березень 2020 року, повідомила Державна митна служба, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"За три місяці 2020 року в Україну завезли 148 апаратів штучної вентиляції легенів: у січні - 18 штук, у лютому - 97 шт., у березні (станом на 27 березня) - 33 шт.", - повідомила митниця в Телеграм-каналі в суботу.
При цьому минулого року в країну їх імпортували 269 шт., в 2018-му - 203 шт., в 2017 - 215 шт.
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28 03 2020 17:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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