москва готується компенсувати дефіцит бензину імпортом з Азії

01 жовтня 2025, 19:31
pixabay
Також планується скасування мит, бюджетні компенсації імпортерам і послаблення екологічних норм.

Влада рф розробила комплекс заходів для початку імпорту бензину з Китаю, Південної Кореї, Сингапуру та інших азійських країн. 

Це пов’язано з дефіцитом пального на внутрішньому ринку рф після серії ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ). 

Про це повідомляє видання Комерсант з посиланням на звернення віце-прем’єра Олександра Новака до прем’єра Михайла Мішустіна від 24 вересня.

У листі зазначається, що, незважаючи на заходи з посилення захисту енергетичних об’єктів, зберігаються ризики погіршення ситуації з постачанням нафтопродуктів на внутрішній ринок.

москва планує закуповувати бензин також у Південній Кореї та Сингапурі. Для цього буде скасовано ввізне мито на паливо, що надходитиме через окремі пункти пропуску на Далекому Сході. Крім того, уряд компенсуватиме імпортерам різницю між світовими та внутрішніми цінами з державного бюджету.

Імпорт бензину з Азії здійснюватимуть три компанії: Роснєфть, АТ ННК та державне ВО Промсирьєімпорт. Це відкриє можливість спрямувати на внутрішній ринок до 150 тисяч тонн бензину на місяць, що виробляється на сибірських НПЗ.

Окрім азійського імпорту, уряд планує збільшити постачання бензину з Білорусі, а також дозволити використання нафтозаводами монометиланіліну (ММА) — октанопідвищуючої присадки, яка збільшує обсяги виробництва. Водночас ця речовина заборонена у більшості країн світу через високу токсичність і канцерогенні властивості; у росії її застосовували до 2016 року.

За рахунок імпорту з Азії та Білорусі, а також послаблення екологічних норм на НПЗ, у москві розраховують додатково постачати на внутрішній ринок 350 тисяч тонн бензину і 100 тисяч тонн дизельного пального на місяць.

 

Росіябензинімпорт

