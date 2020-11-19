Україна може додатково закупити вакцину від COVID-19

Одна доза вакцини від коронавірусу для України може коштувати сім доларів, а повний курс вакцинації (дві дози) - 14 доларів.

Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24", зазначає "Громадське".

Він нагадав, що в межах Глобального механізму з доступу до вакцин від COVID-19 - COVAX - Україна може безкоштовно отримати 8 мільйонів доз. Водночас у проєкті бюджету на 2021 рік закладено понад 2 мільярди гривень на закупівлю вакцини.

Ці кошти МОЗ планує витратити на закупівлю додаткових доз вакцини. Наразі відомство хоче розрахувати, чи точно вистачить Україні закладених у бюджеті коштів, чи суму необхідно змінити.

Перші безкоштовні дози

Ляшко заявив, що 8 мільйонів перших доз означає, що 4 мільйони українців «зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року коштом фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн».

Попри те, що головний санлікар запевняє, що доз вистачить на 20% населення, це не зовсім так. Адже вакцину потрібно вводити двічі, тому 8 мільйонів доз вистачить на 4 мільйони людей. Тобто де-факто безкоштовних вакцин вистачить приблизно на 10% населення.

Речниця Ляшка Оксана Фартак розповіла, що пріоритетними будуть чотири групи населення: медики, учителі, правоохоронці та літні люди. Серед цих категорій отримані вакцини розподілять рівномірно.

Нагадаємо, що 19 листопада (станом на 9:00) в Україні 583 510 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - 10 369, одужало - 266 479 осіб.