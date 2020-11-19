В Україні зафіксовано 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 7 400 осіб, летальних випадків - 257

19 листопада (станом на 9:00) в Україні 583 510 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - 10 369, одужало - 266 479 осіб.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 55 203 випадки; Вінницька область - 14 532 випадки; Волинська область - 20 150 випадків; Дніпропетровська область - 25 028 випадків; Донецька область - 18 790 випадків; Житомирська область - 24 542 випадки; Закарпатська область - 20 463 випадки; Запорізька область - 21 481 випадок; Івано-Франківська область - 30 091 випадок; Київська область - 27 347 випадків; Кіровоградська область - 3 931 випадок; Луганська область - 5 385 випадків; Львівська область - 39 229 випадків; Миколаївська область - 13 769 випадків; Одеська область - 35 440 випадків; Полтавська область - 16 935 випадків; Рівненська область - 26 442 випадки; Сумська область - 20 124 випадки; Тернопільська область - 24 552 випадки; Харківська область - 49 618 випадків; Херсонська область - 7 946 випадків; Хмельницька область - 24 485 випадків; Черкаська область - 15 759 випадків; Чернівецька область - 29 612 випадків; Чернігівська область - 12 656 випадків. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело:Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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