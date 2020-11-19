В Україні зафіксовано 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 55 203 випадки;
Вінницька область - 14 532 випадки;
Волинська область - 20 150 випадків;
Дніпропетровська область - 25 028 випадків;
Донецька область - 18 790 випадків;
Житомирська область - 24 542 випадки;
Закарпатська область - 20 463 випадки;
Запорізька область - 21 481 випадок;
Івано-Франківська область - 30 091 випадок;
Київська область - 27 347 випадків;
Кіровоградська область - 3 931 випадок;
Луганська область - 5 385 випадків;
Львівська область - 39 229 випадків;
Миколаївська область - 13 769 випадків;
Одеська область - 35 440 випадків;
Полтавська область - 16 935 випадків;
Рівненська область - 26 442 випадки;
Сумська область - 20 124 випадки;
Тернопільська область - 24 552 випадки;
Харківська область - 49 618 випадків;
Херсонська область - 7 946 випадків;
Хмельницька область - 24 485 випадків;
Черкаська область - 15 759 випадків;
Чернівецька область - 29 612 випадків;
Чернігівська область - 12 656 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело:Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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