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В Україні зафіксовано 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 7 400 осіб, летальних випадків - 257
19 листопада (станом на 9:00) в Україні 583 510 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - 10 369, одужало - 266 479 осіб.
В Україні зафіксовано 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 55 203 випадки;

Вінницька область - 14 532 випадки;

Волинська область - 20 150 випадків;

Дніпропетровська область - 25 028 випадків;

Донецька область - 18 790 випадків;

Житомирська область - 24 542 випадки;

Закарпатська область - 20 463 випадки;

Запорізька область - 21 481 випадок;

Івано-Франківська область - 30 091 випадок;

Київська область - 27 347 випадків;

Кіровоградська область - 3 931 випадок;

Луганська область - 5 385 випадків;

Львівська область - 39 229 випадків;

Миколаївська область - 13 769 випадків;

Одеська область - 35 440 випадків;

Полтавська область - 16 935 випадків;

Рівненська область - 26 442 випадки;

Сумська область - 20 124 випадки;

Тернопільська область - 24 552 випадки;

Харківська область - 49 618 випадків;

Херсонська область - 7 946 випадків;

Хмельницька область - 24 485 випадків;

Черкаська область - 15 759 випадків;

Чернівецька область - 29 612 випадків;

Чернігівська область - 12 656 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело:Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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19 11 2020 10:37
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