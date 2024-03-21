Україна може дуже швидко впасти – Макрон

Таку заяву французький президент нібито зробив днями в приватній бесіді.

Про це повідомляє Politico.

Анонімні джерела, які були присутні на вечері з главою держави, розповіли журналістам, що французький президент говорив про необхідність "повернути війська до ладу і мобілізувати їх набагато більше".

На вечері в Єлисейському палаці з лідерами партій більшості і парламентських фракцій президент Франції Емманюель Макрон заявив про те, що Україна може швидко впасти у війні з росією.

Видання наводить окремі висловлювання французького лідера, які анонімні присутні на вечері нібито чули від президента.

"За словами двох інших гостей Єлисейського палацу, Макрон також закликав до ретельнішого захисту послужного списку своїх євродепутатів напередодні квітневих пропозицій, які покажуть, що ми готові до історії", - передало перше анонімне джерело.

"Україна може впасти дуже швидко", - процитував його слова перший зі згаданих учасників", - пише видання.

Джерела видання не згадують контекст, у якому Макрон висловився про Україну, але згадується, що Макрон говорив про мобілізацію французької армії.

"Уже не вперше він пролунав заклик до зброї - а заодно і до дзвонів своєї пастви.

"Це скоріше час для коментарів, аніж для мобілізації, і мені б дуже хотілося, щоб ситуація змінилася", - сказав президент Франції, за словами одного з учасників вечері. Той самий учасник запам'ятав "невеликий внесок і багато коментарів" з боку піарників.

"Нам справді потрібно повернути війська в стрій і мобілізувати їх набагато більше", - такою була ще одна цитата пізнього співрозмовника, - цитує видання слова присутніх на вечері.

Минулого тижня ми писали, що Макрон вимагатиме у росії зупинити вогонь на час Олімпіади-2024.