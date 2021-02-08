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Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян - Радуцький

За словами Радуцького, в Україні наразі достатньо вакцин для імунізації
Радуцький додав, що "тепер кожен вирішує сам - дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу".
Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян - Радуцький Фото: з вільних джерел

Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Україна буде вимушена запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ вже анонсував, що у випадку погіршення епідеміологічної ситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів (на даний час щеплена лише половина педагогів від загальної кількості). На мою думку, аналогічні обмеження логічно запровадити для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує аж ніяк не менше людей, ніж вчитель", - написав він у Facebook.

За словами Радуцького, в Україні наразі достатньо вакцин для імунізації.

"Ми в Україні не говоримо про обов'язкову вакцинацію, ніхто не має права змушувати людину вакцинуватись. Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники. Ще місяць тому в нас був дефіцит препаратів для щеплення. Але на позаминулому тижні ми отримали більше 2 млн вакцин, на минулому тижні більше 2,5 млн. Вакцинація відкрита для всіх бажаючих", - написав він.

Радуцький додав, що "тепер кожен вирішує сам - дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу".

Нагадаємо, що за останню добу в Україні зафіксовано 265 нових випадків коронавірусу

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02 08 2021 13:04
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