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Україна незабаром отримає 155-мм артснаряди, знайдені президентом Чехії – Bloomberg

02 березня 2024, 09:53
Україна незабаром отримає 155-мм артснаряди, знайдені президентом Чехії – Bloomberg
Photographer: Aris Messinis/AFP/Getty Images
Чехія планує закупити за кордоном 800 тисяч боєприпасів 155-мм калібру для України.

Очікується, що перші поставки Києву відбудуться вже за кілька тижнів, повідомляє агентство Bloomberg

"Ініціатива Чехії – це один із способів "продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо, що станеться на Капітолії", - заявив гендиректор з питань оборонної політики Міноборони Чехії Ян Їреш

Він додав, що до ініціативи долучилась низка європейських країн, а Чехія своєю виступить посередником. 

Які саме держави фінансуватимуть передачу Україні боєприпасів, посадовець не назвав. 

Їреш вважає, що ця інформація, ймовірно, буде розкрита вже після поставки. 

Нагадаємо, що 17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла джерела близько 800 тисяч боєприпасів. Україна може їх отримати найближчим часом

Також стало відомо, що Чехія спонукає Європейський союз до фінансування 450 тисяч боєприпасів для України за межами блоку.
Ще 1 лютого очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.

 

ініціатива Чехії155-мм артснаряди

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