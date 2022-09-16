Україна отримала 52% із заявленої допомоги
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Водночас $8,524 млрд Україна отримала у вигляді грантів.
Найбільшу підтримку Україні оголосили США і Євросоюз – $12,99 млрд і $11,6 млрд відповідно. США із цього обсягу виділили вже $6,99 млрд, або 54%, і все у вигляді грантів, а ЄС – $2,426 млрд, або 21%, з них грантами $144 млн.
Замикають п'ятірку найбільших донорів Канада, МВФ та Німеччина – $1,521 млрд, $1,41 млрд та $1,373 млрд відповідно. З них тільки Німеччина надала грант – на $1,373 млрд.
Далі йде Великобританія, яка заявила про підтримку бюджету України на $1,102 млрд і поки що надала $577 млн, зокрема $128 млн у вигляді грантів.
Донорами бюджету України у розмірі від $500 млн до $1 млрд з початку війни стали Світовий банк, Європейський інвестбанк і Японія – $929 млн, $720 млн та $581 млн відповідно. Усі ці кошти вже отримані, всі у вигляді кредитів.
Мінфін також зазначив, що з початку війни фінансування дефіциту бюджету на 315 млрд грн, або на $10,152 млрд в еквіваленті, покрив Національний банк за рахунок прямого викупу військових облігацій.
Раніше повідомлялось, що президент США схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн.
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