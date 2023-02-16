Україна отримала перший транш допомоги від Аеронавігаційного Фонду солідарності

В міністерстві інфраструктурі України заявили, що країна отримала перший транш допомоги від Євроконтролю в Аеронавігаційного фонду солідарності.

Така підтримка дозволить здійснити ефективні заходи задля функціонування нашої аеронавігаційної інфраструктури та підтримки компетентності фахівців операційного напрямку. Йдеться на Facebook-сторінці Мінінфраструктури “Цей добровільний фонд дозволить на час призупинення виконання польотів в повітряному просторі нашої країни забезпечити підтримку операційної діяльності національного провайдера аеронавігаційних послуг – Украерорух/UkSATSE та закласти основи відновлення послуг у повоєнний період”. Це необхідна передумова повернення до повноцінного надання послуг національним провайдером аеронавігаційних послуг України. В кінці листопада минулого року країни-члени Євроконтролю підтримали створення Аеронавігаційного фонду солідарності для підтримки України.