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ПОЛІТИКА

Україна передбачала підрив Каховської ГЕС, це не зашкодить наступу – Наєв

06 червня 2023, 21:22
Україна передбачала підрив Каховської ГЕС, це не зашкодить наступу – Наєв
Джерело unian
Ситуація не має зашкодити контрнаступу українських бійців.

Українське військове командування передбачало можливість підриву росіянами Каховської ГЕС. Ситуація не має зашкодити контрнаступу українських бійців.

Про це повідомляє командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Що стосується Каховської ГЕС, військове командування завчасно передбачало ворожі дії, в тому числі і дії щодо підриву Каховської ГЕС", - сказав він.

За його словами, існують відповідні розрахунки, які відомі військовому командуванню щодо шкоди, яка може настати внаслідок розливу води.

Так, наразі відповідне командування на цьому напрямку вживає заходи в першу чергу щодо безпеки цивільного населення спільно з керівниками державної влади на місцях.

"Щодо перешкоджання нашим наступальним діям, військове командування повністю враховувало й такі ворожі підступні дії, і відповідно воно не має зашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води", - наголосив Наєв.

Зеленський також наголосив, що теракт росіян на греблі не вплинув на спроможність України звільняти власні території від ворожих військ. За його даними, захисники повністю готові до подальших дій.

"Доповіді військового командування. Детально розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність – максимальна", – запевнив президент України.

За підсумками термінового засідання РНБО її секретар Олексій Данілов заявив, що "ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав". Зеленський пізніше наголосив, що підірвати Каховську ГЕС ззовні фізично неможливо. росія понад рік тримає під контролем дамбу, давно замінувала її та врешті підірвала, чим вкотре довела, що є державою-терористом. 

Каховська ГЕСконтрнаступ

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