Україна повернула з полону 14 військових

У межах чергового обміну Україна повернула 14 своїх військових, які потрапили у російський полон навесні.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Відомо, що обмін полоненими відбувся у Донецькій області.

"Додому повернулися 14 українських воїнів. Серед них десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року", – йдеться в повідомленні.

Серед звільнених воїнів є офіцер і військовий медик.

"Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених захисників триває", – додали у штабі.

Раніше повідомлялось, що очільник уряду Денис Шмигаль попросив у Німеччини сучасні танки.