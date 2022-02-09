НОВИНИУ межах чергового обміну Україна повернула 14 своїх військових, які потрапили у російський полон навесні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна повернула з полону 14 військових
Фото: Павел Пахоменко / mediaport.ua
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Відомо, що обмін полоненими відбувся у Донецькій області.
"Додому повернулися 14 українських воїнів. Серед них десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року", – йдеться в повідомленні.
Серед звільнених воїнів є офіцер і військовий медик.
"Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених захисників триває", – додали у штабі.
Раніше повідомлялось, що очільник уряду Денис Шмигаль попросив у Німеччини сучасні танки.
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02 09 2022 15:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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