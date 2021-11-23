Україна реалізовує 8 проєктів ЄБРР на 1,68 мільярда євро - Мінфін

Крім цього, "обговорили важливість прийняття законопроекту 5600, який створить додатковий ресурс для бюджету у 2022 році"

Станом на листопад Україна реалізовує 8 проєктів ЄБРР на суму 1,68 млрд євро.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з новопризначеним віцепрезидентом ЄБРР з питань політики та партнерства Марком Боуменом, пише "Економічна правда".

"Станом на листопад ми успішно реалізовуємо 8 проектів ЄБРР на суму 1,68 млрд євро. Кредитні кошти Банку - це можливість втілити важливі проекти в Україні.

Ми і надалі зацікавлені посилювати співпрацю в пріоритетних для країни напрямах - інфраструктурі та енергетиці", - сказав Марченко.

Також сторони обговорили співпрацю України з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з МВФ та Світовим банком, поточний стан реалізації проєктів, які підтримує ЄБРР в Україні, та перспективи подальшого співробітництва.

Крім цього, "обговорили важливість прийняття законопроекту 5600, який створить додатковий ресурс для бюджету у 2022 році".

"Під час зустрічі були підняті питання поточного стану реалізації проектів в сферах інфраструктури, енергетики, банківському, промисловості та природних ресурсів", - додали в Мінфіні.

ЄБРР залишається найбільшим інституційним кредитором в Україні. Станом на листопад 2021 року сукупний обсяг виділеного Україні банком фінансування в державному, приватному, муніципальному секторах становить 15,3 млрд євро в рамках 505 проєктів.

Нагадаємо, що Київська міськдержадміністрація, КП "Київтеплоенерго" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали кредитну угоду на EUR140 млн для розвитку теплової інфраструктури в столиці.