НОВИНИНімеччина погодилася із кандидатурою Олексія Макеєва на нового посла України, який замінить на посаді Андрія Мельника.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна та Німеччина узгодили кандидатуру нового посла в Берліні
Олексій Макеєв Фото:podrobnosti.ua
Про це повідомили джерела в дипломатичних колах, повідомляє Spiegel.
Призначення погодив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр
Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні, добре володіє німецькою мовою.
Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до розширення Європейського союзу, щоб у результаті включити до складу блоку Україну, Молдову та Грузію.
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03 09 2022 10:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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