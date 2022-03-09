RSS
НОВИНИ

Україна та Німеччина узгодили кандидатуру нового посла в Берліні

Німеччина погодилася із кандидатурою Олексія Макеєва на нового посла України, який замінить на посаді Андрія Мельника.
Україна та Німеччина узгодили кандидатуру нового посла в Берліні Олексій Макеєв Фото:podrobnosti.ua

Про це повідомили джерела в дипломатичних колах, повідомляє Spiegel.

Призначення погодив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр

Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні, добре володіє німецькою мовою.

Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до розширення Європейського союзу, щоб у результаті включити до складу блоку Україну, Молдову та Грузію.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 09 2022 10:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Том Купер, війна в Україні. Звіт за 1 вересня 2022 р. Сесія запитань і відповідей

Том Купер, війна в Україні. Звіт за 1 вересня 2022 р. Сесія запитань і відповідей

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.