Україна та Німеччина узгодили кандидатуру нового посла в Берліні

Німеччина погодилася із кандидатурою Олексія Макеєва на нового посла України, який замінить на посаді Андрія Мельника.

Про це повідомили джерела в дипломатичних колах, повідомляє Spiegel.

Призначення погодив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр

Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні, добре володіє німецькою мовою.

Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до розширення Європейського союзу, щоб у результаті включити до складу блоку Україну, Молдову та Грузію.