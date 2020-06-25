Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності коронавірусом, - Шмигаль В окремих регіонах доводиться розгортати лікарні другої черги

В Україні триває тенденція зростання захворюваності коронавірусом. Це свідчить про входження країни в серйозну хвилю захворюваності COVID-19.

Шмигаль про карантин в Україні / 5 канал

Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна. За його словами, в деяких регіонах вже доводиться розгортати лікарні другої черги. "Черговий антирекорд, майже тисяча офіційно підтверджених... Росте число від тижня до тижня. Це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності коронавірусом. В окремих регіонах доводиться розгортати лікарні другої черги", - сказав Шмигаль. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 25 червня в Україні зафіксовано 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало.

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