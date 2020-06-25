ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ Україні триває тенденція зростання захворюваності коронавірусом. Це свідчить про входження країни в серйозну хвилю захворюваності COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності коронавірусом, - Шмигаль
В окремих регіонах доводиться розгортати лікарні другої черги
Шмигаль про карантин в Україні / 5 канал
Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, в деяких регіонах вже доводиться розгортати лікарні другої черги.
"Черговий антирекорд, майже тисяча офіційно підтверджених... Росте число від тижня до тижня. Це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності коронавірусом. В окремих регіонах доводиться розгортати лікарні другої черги", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 25 червня в Україні зафіксовано 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 06 2020 15:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 25 червня
- ВІДЕО У Київській області можуть посилити карантин: в ОДА назвали умову
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 24 червня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
No articles