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Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності коронавірусом, - Шмигаль

В окремих регіонах доводиться розгортати лікарні другої черги
В Україні триває тенденція зростання захворюваності коронавірусом. Це свідчить про входження країни в серйозну хвилю захворюваності COVID-19.
Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності коронавірусом, - Шмигаль Шмигаль про карантин в Україні / 5 канал

Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в деяких регіонах вже доводиться розгортати лікарні другої черги.

"Черговий антирекорд, майже тисяча офіційно підтверджених... Росте число від тижня до тижня. Це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності коронавірусом. В окремих регіонах доводиться розгортати лікарні другої черги", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 25 червня в Україні зафіксовано 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало.

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25 06 2020 15:20
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