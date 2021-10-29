Україна в неділю перейде на "зимовий час"

У ніч проти неділі, 31 жовтня, Україна перейде на "зимовий час". О 4:00 годинники переведуть на одну годину назад.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №509 від 13 травня 1996 року, щорічно останньої неділі жовтня о 4:00 годинники переводять на одну годину назад.

Водночас щороку останньої неділі березня о 3:00 годинники переводять на "літній час" на одну годину вперед.

Як повідомлялося, Верховна Рада повернеться до розгляду законопроекту про відмову від переходу на "літній час" узимку. Про це заявив голова Верховної Ради та автор законопроекту Руслан Стефанчук.

"Сталося те, що ми перейшли на літній час, і голосувати його (законопроект - ІФ) в період літнього часу, мені здається, немає сенсу, тому що ідеологія, яка закладалася в цей законопроект, - це зберегти природний для України час +2, а це зимовий час. Тому, я думаю, що після того, як Україна перейде на зимовий час (перехід на зимовий час у 2021 році відбудеться з 30 на 31 жовтня - ІФ), цю дискусію має бути знову піднято", - сказав Стефанчук, пояснюючи, чому законопроект не був проголосований у другому читанні.

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