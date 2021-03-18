Переведення годинників: Кабмін може ухвалити постанову
Таку думку журналістам у Верховній Раді висловила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Укрінформу.
"У нас, на жаль на порядку денному поправки до закону про землю. Тому вже очевидно, що хоча профільний комітет прийняв рішення схвальне, в порядок денний цей закон (№4201 «Про обчислення часу в Україні» - ред.) не потрапляє. Але я не відкидаю таку можливість, що Кабінет Міністрів просто постановою вирішить не переводити годинник цього року, це теж можливо", - сказала Кравчук.
Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді з вівторка, 16 березня,триває розгляд поправок до проєкту закону №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин". Загалом до другого читання законопроєкту внесено 3 128 поправок, депутати від фракції "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина" наполягають на їх розгляді.
Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", який пропонує встановити й закріпити на території України єдиний київський час і відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.
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