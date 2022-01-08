НОВИНИЦьогоріч Україна візьме участь у дитячому пісенному конкурсі Євробачення, яке проходитиме 11 грудня в Єревані (Вірменія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна візьме участь у Дитячому Євробаченні-2022
Фото: з вільного доступу
Незабаром Суспільне оголосить національний відбір та розпочне приймання заявок на участь у пісенному конкурсі із власною оригінальною піснею, йдеться в повідомлені Суспільного мовлення.
Торік у Парижі 14-річна Малена здобула перемогу серед 19 країн-учасниць дитячого конкурсу. Для Вірменії це друга перемога на Дитячому Євробаченні. Суспільний мовник AMPTV провів перше Дитяче Євробачення в Єревані у 2011 році.
Україну в Парижі представляла 14-річна переможниця національного відбору Олена Усенко з піснею "Важіль" і посіла шосте місце.
Фінал дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2021 відбувся у Парижі у концерт-холі La Seine Musicale.
Дитяче Євробачення вперше провели 2003 року. Відтоді у ньому взяли участь загалом 40 країн. Україна бере участь у конкурсі з 2006 року. Україна перемагала один раз (Анастасія Петрик з піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).
Нагадаємо, що Євробачення-2023, яке мало б проходити в Україні за правилами конкурсу, проведе Велика Британія від імені української телекомпанії "UA:Суспільне мовлення".
У травні український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022 з піснею "Стефанія" та отримав визнання та підтримку по всьому світу.
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01 08 2022 14:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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