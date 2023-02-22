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Україна вводить санкції на 50 років проти всіх фінустанов росії

22 лютого 2023, 14:02
Україна вводить санкції на 50 років проти всіх фінустанов росії
Президент України Володимир Зеленський вніс документ до Ради.

Сьогодні президент України вніс до ВРУ постанову про затвердження рішення РНБО застосувати секторальні економічні санкції до фінансових установ рф.

Про це йдеться на сайті ВРУ.

Рада національної безпеки і оборони України вирішила застосувати спеціальні секторальні економічні санкції строком на 50 років до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться в росії:

  • - центрального банку рф;

  • - небанківських кредитних організацій;

  • - операторів платіжних систем;

  • - професійних учасників фондового ринку;

  • - страхових компаній;

  • - інвестфондів;

  • - інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в росії.

Вони включають 10 пунктів: зупинку правочинів з активами, що належать фінустановам росії; заборону встановлення ділових відносин, у тому числі кореспондентських; заборону укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов рф.

Під забороною купівля цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови росії, за винятком відчуження цінних паперів на користь держави України.

Нововведені санкції передбачають зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь фінустанов росії, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів  (перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінустановами рф.

Указом також передбачене анулювання реєстрації та заборону нових реєстрацій Нацбанком міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінустанова рф, та її учасників, а також учасника фінустанови росії міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.

Забороняється фізичним та юридичним особам вчиняти дії, що призводять до порушення та уникнення введених обмежень.

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