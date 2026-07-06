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Європейська розвідка попереджає про ризик банківської кризи в росії – Reuters

06 липня 2026, 18:42
Європейська розвідка попереджає про ризик банківської кризи в росії – Reuters
Фото: nstarikov.ru
Новий санкційний пакет може стати каталізатором.

Розвідка однієї із європейських країн прогнозує, що російська банківська система ризикує зіштовхнутися з масштабною кризою, оскільки банки дедалі більше беруть на себе фінансування військової економіки.

Про це йдеться у закритому звіті, з яким ознайомилося Reuters.

У двосторінковому документі зазначається, що якість кредитних портфелів російських банків погіршується, а державні програми кредитування лише приховують накопичення ризиків. Банки змушені активно кредитувати оборонні підприємства, регіональні проєкти та житловий сектор на пільгових умовах, що збільшує частку потенційно неповернених позик.

"Ця ситуація створює ілюзію динамічної економіки, яка насправді приховує вибухонебезпечну ситуацію, яку може спровокувати економічний шок, наприклад, амбітний пакет санкцій проти банків", – йдеться у звіті.

За даними документа, близько 10% корпоративних кредитів у росії вже є сумнівними, тоді як окремі великі банки у 2025 році повідомляли про рівень проблемних роздрібних кредитів до 15%. Торік понад 500 тисяч росіян були визнані банкрутами, а понад 13 млн громадян одночасно обслуговують щонайменше три кредити.

У звіті попередили, що будь-який серйозний економічний шок, зокрема новий пакет санкцій, може стати каталізатором банківської кризи.

Нагадаємо, 21-й пакет санкцій ЄС проти росії планують затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

банк росіїсанкціі проти росіїЄвросоюз

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