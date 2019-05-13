Україна виборола "срібло" на Кубку світу з фехтування

Наша команда поступилася лише італійкам

Жіноча збірна України з фехтування здобула срібні медалі на Кубку світу в Тунісі.

У фіналі наші дівчата лише в три уколи поступилися італійкам - 42:45, повідомляє НОК України.

На шляху до фіналу українська команда, за яку виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова і Олена Вороніна, в запеклих боях перемогли Іспанію (45:43), Францію (45:44) і Південну Корею (45:39).

Посівши друге місце, українки здобули перші очки в командному відборі на Олімпіаду-2020 в Токіо.