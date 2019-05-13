СПОРТ НОВИНИЖіноча збірна України з фехтування здобула срібні медалі на Кубку світу в Тунісі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна виборола "срібло" на Кубку світу з фехтування
Наша команда поступилася лише італійкам
Фото: НОК України
У фіналі наші дівчата лише в три уколи поступилися італійкам - 42:45, повідомляє НОК України.
На шляху до фіналу українська команда, за яку виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова і Олена Вороніна, в запеклих боях перемогли Іспанію (45:43), Францію (45:44) і Південну Корею (45:39).
Посівши друге місце, українки здобули перші очки в командному відборі на Олімпіаду-2020 в Токіо.
Нагадаємо, що українка Ольга Харлан стала переможницею загального заліку Кубка світу з фехтування на шаблі у 2018 році.
Також, українська шпажистка здобула "золото" на юнацькій Олімпіаді.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 05 2019 14:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
No articles