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Україна виборола "срібло" на Кубку світу з фехтування

Наша команда поступилася лише італійкам
Жіноча збірна України з фехтування здобула срібні медалі на Кубку світу в Тунісі.
Україна виборола "срібло" на Кубку світу з фехтування Фото: НОК України

У фіналі наші дівчата лише в три уколи поступилися італійкам - 42:45, повідомляє НОК України.

На шляху до фіналу українська команда, за яку виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова і Олена Вороніна, в запеклих боях перемогли Іспанію (45:43), Францію (45:44) і Південну Корею (45:39).

Посівши друге місце, українки здобули перші очки в командному відборі на Олімпіаду-2020 в Токіо.

Нагадаємо, що українка Ольга Харлан стала переможницею загального заліку Кубка світу з фехтування на шаблі у 2018 році.

Також, українська шпажистка здобула "золото" на юнацькій Олімпіаді.

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13 05 2019 14:17
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