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Україна виходить з Об'єднаного інституту ядерних досліджень

Україна виходить з Об’єднаного інституту ядерних досліджень, штаб-квартира якого розташована в росії. Так українські вчені засудили відстороненість та бездіяльність науковців щодо війни в Україні.
Україна виходить з Об Фото: bbc.co.uk

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"Беручи до уваги рішення Ради Європейської організації з ядерних досліджень (далі – ЦЕРН) від 8 березня 2022 року щодо неприйнятності співпраці з країною-агресором у науково-технічній сфері, вжиття заходів щодо призупинення співпраці ЦЕРН із профільними установами рф, що функціонують на території країни-агресора і учасником яких є й Україна, Постійне представництво України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві звернулося до МОН як до центрального органу виконавчої влади України, що опікується питаннями міжнародної науково-технічної співпраці, з пропозицією ініціювати перед Кабінетом Міністрів України проєкт рішення про вихід із членства організацій, штаб-квартири яких розташовані на території країни-агресора, зокрема Об’єднаного інституту ядерних досліджень", - ідеться в повідомленні.

В МОН заявили, що українськими вченими засуджено відстороненість та бездіяльність науковців Об’єднаного інституту ядерних досліджень щодо трагічних подій в Україні, спричинених збройним вторгненням військ рф 24 лютого, та прийнято рішення щодо призупинення співпраці з ОІЯД.

Постанова Кабінету Міністрів "Про вихід із складу членів Об’єднаного інституту ядерних досліджень" спрямована на захист національних інтересів та національної безпеки України.

Нагадаємо, що Об’єднаний інститут ядерних досліджень – міжнародна міжурядова науково-дослідна організація, розташована у місті Дубна московської області російської федерації. Її засновниками є 18 держав-членів. Основними напрямами теоретичних і експериментальних досліджень інституту є ядерна фізика, фізика елементарних частинок і дослідження конденсованого стану речовини. Інститут заснований відповідно до Угоди про створення Об’єднаного інституту ядерних досліджень від 26 березня 1956 року.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз затвердив нові санкції проти рф.

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03 09 2022 07:32
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