Україна виходить з Об'єднаного інституту ядерних досліджень
Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.
"Беручи до уваги рішення Ради Європейської організації з ядерних досліджень (далі – ЦЕРН) від 8 березня 2022 року щодо неприйнятності співпраці з країною-агресором у науково-технічній сфері, вжиття заходів щодо призупинення співпраці ЦЕРН із профільними установами рф, що функціонують на території країни-агресора і учасником яких є й Україна, Постійне представництво України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві звернулося до МОН як до центрального органу виконавчої влади України, що опікується питаннями міжнародної науково-технічної співпраці, з пропозицією ініціювати перед Кабінетом Міністрів України проєкт рішення про вихід із членства організацій, штаб-квартири яких розташовані на території країни-агресора, зокрема Об’єднаного інституту ядерних досліджень", - ідеться в повідомленні.
В МОН заявили, що українськими вченими засуджено відстороненість та бездіяльність науковців Об’єднаного інституту ядерних досліджень щодо трагічних подій в Україні, спричинених збройним вторгненням військ рф 24 лютого, та прийнято рішення щодо призупинення співпраці з ОІЯД.
Постанова Кабінету Міністрів "Про вихід із складу членів Об’єднаного інституту ядерних досліджень" спрямована на захист національних інтересів та національної безпеки України.
Нагадаємо, що Об’єднаний інститут ядерних досліджень – міжнародна міжурядова науково-дослідна організація, розташована у місті Дубна московської області російської федерації. Її засновниками є 18 держав-членів. Основними напрямами теоретичних і експериментальних досліджень інституту є ядерна фізика, фізика елементарних частинок і дослідження конденсованого стану речовини. Інститут заснований відповідно до Угоди про створення Об’єднаного інституту ядерних досліджень від 26 березня 1956 року.
Раніше повідомлялось, що Євросоюз затвердив нові санкції проти рф.
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