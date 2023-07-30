Україна вимагає позбавити росіянку Смірнову нейтрального статусу після скандалу

Федерація фехтування України заявила, що вимагає позбавити російську фехтувальницю Анну Смірнову нейтрального статусу.

Про це йдеться заяві Національної федерації фехтування України

"Федерація фехтування України звернулася до Міжнародної федерації фехтування з вимогою виключити російську шаблістку Анну Смірнову зі списку нейтральних спортсменів через невідповідність останньої цьому статусу і негайно усунути її від участі у змаганнях під егідою FIE.

Активність Анни Смірнової в Instagram, де вона відкрито демонструє вербальну і невербальну підтримку російської армії, яка є символом і реалізатором агресії проти України, свідчить, що вона аж ніяк не нейтральна спортсменка і ніколи не була такою", - мовиться в заяві.

В федерації фехтування додали, що це не перший випадок, коли в список нейтральних спортсменів потрапляють особи, які "діють всупереч миротворчій місії олімпійського руху, демонструючи відкриту та активну підтримку злочинного геноциду солдат російської армії на українській землі".

Через це федерація наполягає на тому, щоб "виконавчий комітет FIE переглянув процес надання нейтрального статусу і зробив його більш ефективним та прозорим для всіх членів FIE".