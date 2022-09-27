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Україна виступатиме у Кубку регіонів УЄФА

Завтра, 28 вересня, збірна Івано-Франківської області розпочинає виступ у Кубку регіонів УЄФА-2022/23.
Україна виступатиме у Кубку регіонів УЄФА Фото: Уніан
Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Української асоціації футболу.
 
Україна в проміжному раунді зустрінеться з представниками Хорватії, Сербії та Мальти. Турнір у групі 8 відбудеться в Хорватії в період із 28 вересня до 4 жовтня. 
 
"Нашу країну в Кубку регіонів УЄФА представлятиме збірна Івано-Франківської області. Суперниками "синьо-жовтих" будуть команди хорватського Спліту, сербського Белграду та аматорська збірна Мальти. Переможці восьми груп проміжного раунду вийдуть у фінальну стадію, проведення якої заплановано на останні два тижні червня 2023 року", - йдеться в повідомленні.
 
 
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27 09 2022 09:33
ТЕГИ: УЄФА, футбол
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