СПОРТ НОВИНИЗавтра, 28 вересня, збірна Івано-Франківської області розпочинає виступ у Кубку регіонів УЄФА-2022/23.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна виступатиме у Кубку регіонів УЄФА
Фото: Уніан
Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Української асоціації футболу.
Україна в проміжному раунді зустрінеться з представниками Хорватії, Сербії та Мальти. Турнір у групі 8 відбудеться в Хорватії в період із 28 вересня до 4 жовтня.
"Нашу країну в Кубку регіонів УЄФА представлятиме збірна Івано-Франківської області. Суперниками "синьо-жовтих" будуть команди хорватського Спліту, сербського Белграду та аматорська збірна Мальти. Переможці восьми груп проміжного раунду вийдуть у фінальну стадію, проведення якої заплановано на останні два тижні червня 2023 року", - йдеться в повідомленні.
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