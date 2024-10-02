Київ організував евакуаційний рейс з Лівану до Польщі літаком української авіакомпанії SkyUp.

На літаку крім українців, до Європи повернулися громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії і Лівану.

Відповідну заяву опублікувало Головне управління розвідки.

В розвідці додали, що організували цей рейс у співпраці з МЗС за дорученням президента України, він відбувся 1 жовтня.

Загалом евакуювали 179 людей, серед них 134 громадян України і 45 іноземців, дорослих і дітей. Серед них 16 громадян Польщі, 6 громадян Чехії, 9 громадян Литви, 12 громадян Молдови і один бразилець і двоє громадян Лівану.

Пасажирами рейсу стали також двоє собак і кіт.

"Висловлюємо вдячність офіційним представникам Республіки Польща, які сприяли проведенню евакуації. Також дякуємо за допомогу авіакомпанії SkyUp", – зазначили у ГУР.

Літак вилетів з Бейрута і приземлився у польському Жешуві. Перед тим він потрапив на відео користувачів соцмереж у Бейруті.

Це третій подібний евакуаційний рейс, організований ГУР та МЗС. Попередні відбулися 3 серпня і 4 вересня.

Посольство Литви в Україні подякувало за допомогу з евакуацією своїх громадян. "Цінуємо наше сильне партнерство у всіх сферах", – зазначили у дипмісії.

Вчора, 1 жовтня, Іран запустив зі своєї території ракети в бік Ізраїлю.