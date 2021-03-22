Україна за два місяці імпортувала товарів на $9,1 мільярда

У січні-лютому 2021 р. в Україну імпортували товарів на $9,1 млрд., експортували з України товарів на $8,5 млрд.

У січні-лютому 2021 року товарообіг склав $17,6 млрд, що майже на $750 млн більше, ніж за аналогічний період минулого року (у січні-лютому 2020 року - ​$16,8 млрд).

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі Держмитслужби, що є в розпорядженні Укрінформу.

У січні-лютому 2021 р. в Україну імпортували товарів на $9,1 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2020 р. імпорт зріс на $387 млн або на 4%).

Експортували з України товарів на $8,5 млрд (збільшення експорту в порівнянні з аналогічним періодом становило $361 млн або 4,4%).

Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай - $1,4 млрд, Німеччина - $758 млн та Росія - $730 млн.

Експортували з України найбільше до Китаю - на $1,1 млрд, Польщі - на $649 млн, Туреччини - $552 млн.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: чорні метали - на $1,5 млрд, зернові - на $1,32 млрд та руди - на $1,1 млрд.

Найбільше імпортували до України палива мінеральні, нафту та продукти її перегонки - $1,86 млрд, котли, машини, обладнання - $853 млн та електричні машини, обладнання та їх частини - $841 млн.

Нагадаємо, що минулого року Україна на 18% збільшила імпорт екзотичних фруктів