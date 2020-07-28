Україна за півроку спрямувала на зарплати шахтарям майже 3 млрд. грн.
Обсяг коштів бюджету України, спрямованих на зарплати шахтарям за перше півріччя цього року, становить 3 млрд грн, заявила т. в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Вдалося повністю погасити заборгованість бюджету із зарплат шахтарям. Загалом за півроку з держбюджету було спрямовано на зарплати майже 3 млрд грн", - зазначила Буславець на брифінгу в Києві у п'ятницю.
При цьому вона уточнила, що заборгованість із зарплати (не бюджетна - ІФ), яка залишилася, становить трохи більше ніж 200 млн грн.
"Ці борги будуть погашені за рахунок реалізації вугільної продукції, яку нам вдалося стабілізувати", - наголосила Буславець, зазначивши, що "нам вдалося повернути шахтарів із мітингів на роботу".
Як повідомлялося, Міненерго закінчує розробку концепції реформування вугільної галузі і плану заходів до неї, а також залучено до розробки Національної програми трансформації вугільної галузі до 2030 року.
У середині липня Міністерство енергетики України за дорученням президента України Володимира Зеленського завершило медіацію між представниками вуглевидобувних підприємств і ПАТ "Центренерго", у результаті чого було підписано контракт про відновлення постачань українського вугілля на "Центренерго".
7 червня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про пріоритетне використання вітчизняного вугілля в тепловій генерації.
30 червня біля будівлі Офісу президента розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", представників шахт Львівсько-Волинського басейну з вимогою, зокрема, забезпечити ринок збуту для їхньої продукції.
Нагадаємо, що держава погасила усі борги перед шахтарями
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Ситуація у Полтаві: чоловіку дали автомобіль, у заручниках - полковник поліції
- ВІДЕО Захоплення заручників у Луцьку: що відомо
- ВІДЕО Карантин у Києві: "плавець із Гідропарку" похвалився закритою справою