Україна за півроку спрямувала на зарплати шахтарям майже 3 млрд. грн.

"Ці борги будуть погашені за рахунок реалізації вугільної продукції, яку нам вдалося стабілізувати", - наголосила Буславець

"Вдалося повністю погасити заборгованість бюджету із зарплат шахтарям. Загалом за півроку з держбюджету було спрямовано на зарплати майже 3 млрд грн", - зазначила Буславець на брифінгу в Києві у п'ятницю.

Обсяг коштів бюджету України, спрямованих на зарплати шахтарям за перше півріччя цього року, становить 3 млрд грн, заявила т. в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Вдалося повністю погасити заборгованість бюджету із зарплат шахтарям. Загалом за півроку з держбюджету було спрямовано на зарплати майже 3 млрд грн", - зазначила Буславець на брифінгу в Києві у п'ятницю.

При цьому вона уточнила, що заборгованість із зарплати (не бюджетна - ІФ), яка залишилася, становить трохи більше ніж 200 млн грн.

"Ці борги будуть погашені за рахунок реалізації вугільної продукції, яку нам вдалося стабілізувати", - наголосила Буславець, зазначивши, що "нам вдалося повернути шахтарів із мітингів на роботу".

Як повідомлялося, Міненерго закінчує розробку концепції реформування вугільної галузі і плану заходів до неї, а також залучено до розробки Національної програми трансформації вугільної галузі до 2030 року.

У середині липня Міністерство енергетики України за дорученням президента України Володимира Зеленського завершило медіацію між представниками вуглевидобувних підприємств і ПАТ "Центренерго", у результаті чого було підписано контракт про відновлення постачань українського вугілля на "Центренерго".

7 червня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про пріоритетне використання вітчизняного вугілля в тепловій генерації.

30 червня біля будівлі Офісу президента розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", представників шахт Львівсько-Волинського басейну з вимогою, зокрема, забезпечити ринок збуту для їхньої продукції.

Нагадаємо, що держава погасила усі борги перед шахтарями