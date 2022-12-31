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Україна забезпечила себе продовольством на 2023 рік - Шмигаль

31 грудня 2022, 09:38
Україна забезпечила себе продовольством на 2023 рік - Шмигаль
Денис Шмигаль / Фото: РБК-Україна
Влада продовжить підтримувати агросектор України, який показав неймовірну стійкість з початку повномасштабного вторгнення рф.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Дениса Шмигаль.

Посадовець зазначив, що за понад 10 місяців 38 тисячам наших аграріїв було видано 80 мільярдів гривень.

"Ми допомогли вчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрали вже понад 60 мільйонів тонн врожаю. І Україна точно забезпечила себе продовольством на наступний рік", - вказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що завдяки "зерновій ініціативі" було експортовано 15 мільйонів тонн продукції, а через дунайські порти - понад 10 мільйонів тонн.

Раніше повідомлялось, що через російську війну збитки аграрного сектору України сягають 40 млрд доларів.

аграріїШмигальпродовольство

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