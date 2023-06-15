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Україна залучила 3 з 12 підготовлених бригад у контрнаступі – Reuters

15 червня 2023, 14:27
Україна залучила 3 з 12 підготовлених бригад у контрнаступі – Reuters
Україна відбила 7 сіл на південному сході, водночас наразі сили оборони залучили у контрнаступі лише 3 із 12 підготовлених бригад і головна битва попереду.

Про це передає Reuters.

ЗСУ вже відбили 7 сіл на південному сході, але зазнала великих збитків у людях і техніці, пише агенство. 

Польський військовий аналітик Конрад Музика заявив, що поки що лише 3 з 12 бригад були помічені в боях на південному сході.

"Моє головне занепокоєння через п'ять-шість днів після цієї основної фази полягає в тому, що прогрес, здається, зупинився. Імпульс, який вони накопичили за перші пару днів, по суті, зник, і ми не знаємо, чому це так", - сказав Музика. 

Він  додав, що Україна могла втратити до 15% своїх Бредлі і кілька танків Leopard.

Україна планувала наступ проти рф через пів року після того, як відновила контроль над Херсоном і частиною Харківщини. 

Відтоді було створено 12 бронетанкових бригад, з яких 9 отримали західну підготовку і озброєння, кажуть експерти. Бригада складається з 3,5-4 тисяч солдатів. 

Крім того, ЗСУ має 8 штурмових бригад з 40 тисяч призовників МВС.

Наразі українські військові атакували два райони біля Оріхова і Великої Новосілки, за 80 км від тимчасово окупованих Токмака і Мелітополя Запорізької області. Ці міста мають сильну російську оборону.

Військовий аналітик Джек Уотлінг саказав, що ще занадто рано говорити, чи був наступ успішним, чи невдалим: "Ми повинні утримуватися від передчасних заяв про успіх або невдачу".

Україна може використати свої головні сили для контрнаступу, спостерігаючи за рухами москви і може атакувати там, де рф має слабку оборону, наприклад на сході, дрдають військові експерти.

"З обох сторін багато чого зведеться до виснаження. Ризик для них полягає в тому, що перш ніж вони дістануться до цієї оборонної лінії, вони займуть занадто сильне виснаження, і буде занадто важко її прорвати та використати", - сказав старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

контрнаступбригади

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