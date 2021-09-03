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Україна зареєструвала китайську вакцину від COVID-19 CoronaVac

У рамках контракту з Міністерством охорони здоров'я про постачання 1,9 млн доз вакцин від COVID-19 китайською Sinovac Biotech "Лекхім" має поставити в Україну перші 700 тис. доз у березні
Україна зареєструвала китайську вакцину від COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd.
Україна зареєструвала китайську вакцину від COVID-19 CoronaVac Фото: вакцина (freepik)

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в АТ "Лекхім" (Київ), що є уповноваженим представником китайської компанії Sinovac Biotech в Україні.

Як повідомлялося, у рамках контракту з Міністерством охорони здоров'я про постачання 1,9 млн доз вакцин від COVID-19 китайською Sinovac Biotech "Лекхім" має поставити в Україну перші 700 тис. доз у березні.

Група "Лекхім" і компанія Sinovac Biotech, які є партнерами, досягли угоди в переговорах, що тривали 10 місяців, про співпрацю в питанні дистрибуції та локалізації виробництва в Україні вакцини проти вірусу SARS-CoV-2 терміном на п'ять років. Згідно з угодою, "Лекхім" є офіційним і ексклюзивним постачальником вакцини CoronaVac в Україну.

Раніше в Україні були зареєстровані вакцини від COVID-19 виробництв Pfizer і AstraZeneca.

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09 03 2021 17:35
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