СПОРТ НОВИНИЗбірна України завершила виступ на XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо (Японія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна завершила Паралімпіаду в Токіо: 98 медалей
Україна здобула медалі в 10-ти видах спорту з 15-ти, в яких була представлена
Фото: twitter.com/ParaAthletics
Упродовж 12-ти змагальних днів українські спортсмени виграли 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних, 27 бронзових і у підсумку посіли 5-е місце за кількістю нагород і 6-е - у загальнокомандному заліку, передає Укрінформ.
Україна здобула медалі в 10-ти видах спорту з 15-ти, в яких була представлена.
Плавець Максим Крипак став найтитулованішим атлетом Токіо-2020. Представник України уперше виграв "особистий медальний залік" Паралімпіади - 7 нагород: 5 золотих 1 срібна і 1 бронзова.
Загалом було розіграно 539 комплектів нагород. Медалі Токіо-2020 завоювали представники 86-ти країн світу. Найбільше медалей у Китаю - 207. Другі за кількістю нагород британці - 124.
XVII літні Паралімпійські ігри пройдуть з 28 серпня по 8 вересня 2024 року в столиці Франції Парижі.
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