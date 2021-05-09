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Україна завершила Паралімпіаду в Токіо: 98 медалей

Україна здобула медалі в 10-ти видах спорту з 15-ти, в яких була представлена
Збірна України завершила виступ на XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо (Японія).
Україна завершила Паралімпіаду в Токіо: 98 медалей Фото: twitter.com/ParaAthletics
Упродовж 12-ти змагальних днів українські спортсмени виграли 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних, 27 бронзових і у підсумку посіли 5-е місце за кількістю нагород і 6-е - у загальнокомандному заліку, передає Укрінформ.
 
Україна здобула медалі в 10-ти видах спорту з 15-ти, в яких була представлена.
 
Плавець Максим Крипак став найтитулованішим атлетом Токіо-2020. Представник України уперше виграв "особистий медальний залік" Паралімпіади - 7 нагород: 5 золотих 1 срібна і 1 бронзова.
 
Загалом було розіграно 539 комплектів нагород. Медалі Токіо-2020 завоювали представники 86-ти країн світу. Найбільше медалей у Китаю - 207. Другі за кількістю нагород британці - 124.
 
XVII літні Паралімпійські ігри пройдуть з 28 серпня по 8 вересня 2024 року в столиці Франції Парижі.
 
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05 09 2021 10:25
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Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

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